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Еврокип Контроль
Основным направлением нашей деятельности является производство и продажа трубопроводной арматуры с дистанционным управлением:
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|Шаровые краны с электроприводом
Двухходовые и трехходовые шаровые краны из нержавеющей стали, латуни, полипропилена, ПВХ с электроприводом 220/AC, 24/AC/DC и 24/DC
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|Шаровые краны с пневмоприводом
Двухходовые и трехходовые шаровые краны из нержавеющей стали, латуни, полипропилена, ПВХ с пневмоприводом воздух/воздух или воздух/пружина
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|Соленоидные клапаны для жидкости, газа, пара, агрессивных и низкотемпературных сред, с Ду от 0,5 до 150 мм, с давлением рабочей среды до 500 бар, с температурой рабочей среды до + 200С;
Соленоидные клапаны разного назначения в наличии и на заказ
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|Дисковые затворы с электроприводом
Межфланцевые дисковые поворотные затворы из нержавеющей стали, чугуна, полипропилена, ПВХ с электроприводами 220/50, 24/50 и 24/=
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|Дисковые затворы с пневмоприводом
Межфланцевые дисковые поворотные затворы из нержавеющей стали, чугуна, полипропилена, ПВХ с пневмоприводами воздух/воздух и воздух/пружина
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|Электромагнитные пневмораспределители для управления пневмоприводами;
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