Еврокип Контроль

Основным направлением нашей деятельности является производство и продажа трубопроводной арматуры с дистанционным управлением:

Шаровые краны с электроприводом

Двухходовые и трехходовые шаровые краны из нержавеющей стали, латуни, полипропилена, ПВХ с электроприводом 220/AC, 24/AC/DC и 24/DC Шаровые краны с пневмоприводом

Двухходовые и трехходовые шаровые краны из нержавеющей стали, латуни, полипропилена, ПВХ с пневмоприводом воздух/воздух или воздух/пружина Соленоидные клапаны для жидкости, газа, пара, агрессивных и низкотемпературных сред, с Ду от 0,5 до 150 мм, с давлением рабочей среды до 500 бар, с температурой рабочей среды до + 200С;

Соленоидные клапаны разного назначения в наличии и на заказ Дисковые затворы с электроприводом

Межфланцевые дисковые поворотные затворы из нержавеющей стали, чугуна, полипропилена, ПВХ с электроприводами 220/50, 24/50 и 24/= Дисковые затворы с пневмоприводом

Межфланцевые дисковые поворотные затворы из нержавеющей стали, чугуна, полипропилена, ПВХ с пневмоприводами воздух/воздух и воздух/пружина Электромагнитные пневмораспределители для управления пневмоприводами;



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